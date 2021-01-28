Минюсту снова отказали в преследовании адвоката Ивана Павлова

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга отказала региональному управлению Минюста в привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката, руководителя правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова из-за дела журналиста Ивана Сафронова.

"Мне неформально сообщили, что мое дисциплинарное преследование, возбужденное по представлению петербургского управления Минюста, прекращено. Согласно заключению квалификационной комиссии, в моих действиях отсутствовал состав дисциплинарного проступка", - сообщил "Интерфаксу" сам Павлов.

Теперь заключение квалификационной комиссии направят в Совет адвокатской палаты, которая должна будет его утвердить.

По словам адвоката, поводом для представления Минюста стало требование следствия ФСБ. Юрист ранее назвал печальным, что министерство не пытается разобраться в правовой стороне вопроса.

В сентябре та же палата на том же основании прекратила дисциплинарное производство в отношении Павлова.

В ФСБ указывают, что 1 сентября 2020 года адвокат отказался подчиниться следователю и дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова, а также без уважительных причин трижды - в июле и августе - не явился на следственные действия с подзащитным.

В августе 2020 года из-за ситуации с отказами дать подписку о неразглашении данных расследования по делу Сафронова региональные управления Минюста направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении всех, на тот момент шестерых, адвокатов журналиста.

В итоге дисциплинарное преследование всех адвокатов было прекращено.

Бывшему журналисту, а ныне советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову вменяют госизмену. Его задержали 7 июля. С тех пор он находится под стражей. Вину он не признает.