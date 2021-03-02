Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Адвокат Сафронова заявил, что в его деле появился секретный свидетель

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В уголовном деле журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, появился секретный свидетель. Об этом заявил адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, этот свидетель проходит в материалах дела под псевдонимом "Ландер".

"Иван точно, совершенно точно - здесь уже нет никаких предположений - обвиняется в нормальной журналистской деятельности", - сказал Павлов журналистам во вторник.

По его словам, защита убедилась в этом, изучив представленные ей материалы дела.

Павлов добавил, что следственные действия по делу Сафронова могут быть завершены летом.

"Те перспективы, которые сегодня озвучил нам следователь (Александр) Чабан, это июнь-июль этого года", - сказал Павлов журналистам.

Во вторник Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест Сафронова. По словам Павлова, решение суда уже обжаловано.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие полагает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию. Она якобы связана с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину. По мнению обвиняемого, уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской работой.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Иван Сафронов

Новости по теме

Новости

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Под санкции ЕС попали главы СКР, Росгвардии и Генпрокуратуры

Защита Навального обжаловала его приговор по делу о клевете

РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');