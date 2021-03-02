Адвокат Сафронова заявил, что в его деле появился секретный свидетель

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В уголовном деле журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, появился секретный свидетель. Об этом заявил адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, этот свидетель проходит в материалах дела под псевдонимом "Ландер".

"Иван точно, совершенно точно - здесь уже нет никаких предположений - обвиняется в нормальной журналистской деятельности", - сказал Павлов журналистам во вторник.

По его словам, защита убедилась в этом, изучив представленные ей материалы дела.

Павлов добавил, что следственные действия по делу Сафронова могут быть завершены летом.

"Те перспективы, которые сегодня озвучил нам следователь (Александр) Чабан, это июнь-июль этого года", - сказал Павлов журналистам.

Во вторник Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест Сафронова. По словам Павлова, решение суда уже обжаловано.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие полагает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию. Она якобы связана с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину. По мнению обвиняемого, уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской работой.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.