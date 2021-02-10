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ЦИК сдвинул на май сроки эксперимента с онлайн-голосованием

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком наметил на май всероссийское тестирование дистанционного онлайн-голосования перед грядущими думскими выборами, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что эта тренировка анонсировалась в апреле, но, скорее всего, сроки изменятся.

Неделю назад ЦИК определил, что на выборах онлайн-голосование пройдет в шести регионах, в том числе в Москве.

По итогам майского эксперимента будет принято решение, могут ли конкретные регионы использовать систему дистанционного голосования на выборах в сентябре, объяснила Памфилова. 10 февраля утром она разослала регионам письма, в которых предложила оценить, могут ли они ввести онлайн-голосование. Регионам предложено также подавать заявки на участие в пилотных проектах дистанционного голосования.

Требования к потенциальным участникам онлайно-голосования связаны с количеством жителей, имеющим учетные записи на порталах Госуслуг, с сопоставлением этих учетных записей с базой ГАС "Выборы", с количеством интернет-пользователей среди избирателей, с возможностью региона активно информировать и разъяснять новый способ голосования и с возможностью обучить региональные избиркомы.

Также будет учитываться готовность местных Общественных палат обеспечить наблюдение за ходом электронного голосования, добавила Памфилова.

Тестировать онлайн-голосование предполагается с помощью опроса о главной достопримечательности региона.

Электронное голосование в Москве пройдет на платформе, разработанной при участии мэрии города. В остальных регионах избиратели будут голосовать на платформе на базе Госуслуг, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и "Ростелекомом". Порядок онлайн-голосования во всех регионах будет единым.

Центризбирком Москва Госуслуги Госдума ГАС Выборы

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