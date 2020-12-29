Рогозин допустил, что воздух с МКС утекает через приборы в американском сегменте

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Приборы, находящиеся в американском сегменте Международной космической станции (МКС), также могут быть источником утечки воздуха, сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он добавил, что это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет.

Ранее в ходе переговоров с экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA, представитель Центра управления полетами (ЦУП) сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время потому, что резервы воздуха на станции подходят к концу.

"Мы сейчас теряем уже резервные запасы по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.

Утечка воздуха на МКС

19 декабря исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что основное место утечки воздуха на Международной космической станции уже нашли, темпы потери "очень маленькие".

"У нас эта утечка уже достаточно давно была, темп очень маленький, ничего не происходило. Одну из утечек нашли, ее заделали - течь уменьшилась, но еще осталась, вот эти остатки сейчас ищут", - сказал Крикалев.

29 октября Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме. Он также сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см.