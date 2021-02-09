Курортная Алушта перейдет на графики подачи воды из-за ее дефицита

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Курортная Алушта на юге Крыма на следующей неделе ужесточит подачу воды населению из-за маловодья, став третьим городом на полуострове - после Симферополя и Ялты, - живущим по графику.

Глава администрации Алушты Галина Огнева написала в своем фейсбуке, что на 17, 18, 19 февраля запланировано тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 мск.

"Переход на утвержденный график подачи воды - 25 февраля" - данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты", - добавила она.

Она призвала алуштинцев экономить воду. "Набирать емкости, а потом их сливать - это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды", - подчеркнула глава администрации Алушты.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.