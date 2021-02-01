Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились

Вид на обмелевшее Симферопольское водохранилище. Архивное фото. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Вода заканчивается в одном из водохранилищ Симферополя из-за засухи, столица Крыма перешла на воду из скважин, сообщил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, давным-давно стала не совсем кондиционная", - сказал Баженов на заседании штаба по ситуации с водой в Крыму в понедельник.

"С точки зрения нашей профессии, притоки в наши водохранилища мы не считаем - это бесконечно малая величина", - заявил он.

Закончились два месяца зимы, и надежда на осадки не оправдалась. Симферополь и ближайшие населенные пункты продолжают получать воду по графикам, которые ввели больше пяти месяцев назад. По оценке гендиректора "Воды Крыма", республика "находится в диком дефиците воды".

"За аналогичный период прошлого года (видимо, имеется в виду январь 2020 года - ИФ) было поднято 989 тысяч кубов воды, за этот - 873 тысячи, причем из водохранилищ города за ушедшие сутки - всего 47 тысяч", - сказал Баженов.

Он сообщил, что на прошлой неделе заработал магистральный водовод Веселое-Дзержинское для подачи воды в ряд районов Симферополя, однако его пришлось вскоре остановить из-за повреждений, ГУП привлек многочисленные бригады ремонтников.

"Технически зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки из него поднято всего 23 тысячи кубометров - напомню, начиналось с 70 тысяч в сутки. Водопровод долгие годы находился в неработающем состоянии, за четыре дня (работы в январе 2021 года - ИФ) на нем накопилось 16 повреждений. Вчера я принял решение о его остановке. Сегодня бригады работают на водоводе, задача - за два дня его восстановить, иначе я выработаю воду с Симферопольского водохранилища практически окончательно", - сказал руководитель "Воды Крыма".

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на графики перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.

Курортная Алушта в сентябре снизила давление в трубах по ночам. Белогорск - в октябре.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. Он включает 14 мероприятий, среди которых бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.