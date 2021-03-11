ФСИН опровергла сообщения об избиении эксперта фонда Горчакова в СИЗО

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Женщина, осужденная за госизмену, не заявляла об издевательствах со стороны персонала калининградского следственного изолятора, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Калининградской области.

"Информация, опубликованная в СМИ, об избиениях, применении специальных средств и якобы неподобающем поведении сотрудников по отношению к Антонине З., содержащейся в калининградском следственном изоляторе, не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись", - говорится в пресс-релизе.

Однако в связи с появлением в СМИ такой информации осужденная прошла медицинское освидетельствование 9 марта. Медики не нашли каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств, подчеркивает УФСИН.

Пресс-служба отмечает, что женщина находится в СИЗО в условиях, соответствующих всем требованиям законодательства. Медицинская помощь ей оказывается в полном объеме.

"Сама Антонина З. с жалобами по поводу условий содержания или неправомерных действий сотрудников не обращалась ни к администрации учреждения, ни в УФСИН России по Калининградской области", - подчеркивает ведомство.

Дело Антонины Зиминой

В конце декабря 2020 года суд в Калининграде признал Антонину Зимину виновной в госизмене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей, ее супруга - к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в том же размере.

По данным ФСБ, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.

"В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения", - заявляли в спецслужбе.

Процесс проходил в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно".

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, находилась под арестом с лета 2018 года. Антонец оказался под арестом спустя год. Он в 2015-2016 годах работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве.

В феврале Зиминой было отказано в прошении о помиловании, так как она отказалась признать свою вину.