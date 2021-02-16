Минфин предложил разрешить физлицам покупать "вечные" бонды номиналом 1 млн руб. и выше

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минфин России разработал законопроект, предоставляющий право квалифицированным инвесторам - физическим лицам приобретать бессрочные облигации, номинал которых равен или превышает 1 млн рублей, написал замминистра финансов Алексей Моисеев в авторской статье для журнала "Финансы".

"Данная норма позволит увеличить спрос на облигации без срока погашения при первичных размещениях, создаст поддержку ликвидности данного инструмента и одновременно пополнит инструментарий квалифицированных инвесторов новым доходным и надежным инструментом", - считает он.

В конце 2018 года вступил в силу закон об упрощении процедуры эмиссии, который также ввел в оборот институт "вечных" облигаций. До принятия этого закона облигации без срока погашения уже выпускались банками в форме субординированных облигаций. Первый выпуск бессрочных облигаций в 2020 году разместили "Российские железные дороги", также о планах выпустить подобные облигации заявляли "Газпром", "Почта России" и "Автодор".

Согласно законодательству, сейчас "вечные" бонды могут купить только юридические лица со статусом квалифицированного инвестора. Физические лица могут приобрести субординированные облигации банков, если также являются квалифицированными инвесторами. При этом номиналы бумаг регулируются законодательством: для банковских субордов он не может быть ниже 10 млн рублей, для других компаний таких ограничений нет.