ВЭБ выкупил два выпуска "вечных" бондов РЖД на 100 млрд руб.

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями 39 миллионов граждан, в 2020 году выкупил два выпуска бессрочных облигаций "Российских железных дорог" (РЖД), рассказал "Интерфаксу" вице-президент ВЭБа Александр Попов.

"Мы поучаствовали в размещении бессрочных облигаций РЖД где-то (на сумму - ИФ) около 100 млрд рублей. Это два выпуска, самые защищенные: там плавающая ставка, а значит, мы снимаем вопросы рыночного риска. Мы считаем, что это качественное вложение пенсионных средств "молчунов". На таких условиях и в таком рынке получить доходность на уровне 7% годовых - сейчас практически нереально, тем более от заемщиков такого уровня качества, как РЖД", - сказал он.

В 2020 году РЖД разместили семь выпусков "вечных" бондов на сумму 313 млрд рублей. Таким образом, ВЭБ приобрел почти треть от общего объема размещенных облигаций.

За счет "вечных" бондов руководство РЖД весной 2020 года предложило компенсировать падение доходов от перевозок. В середине мая правительство подписало распоряжение, позволяющее выпуск облигаций. Их, прежде всего, должны были выкупать ВЭБ (на 100 млрд рублей) и системно значимые банки. В документе также предусматривалась возможность досрочного погашения "вечных" бондов "по усмотрению их эмитента" и компенсация неполученных доходов держателям этих облигаций, если РЖД примут решение не выплачивать купонный доход.

Дебютный выпуск бессрочных облигаций РЖД на 30 млрд рублей был размещен в конце июня 2020 года по ставке 6,55% годовых. В июле РЖД разместили второй выпуск таких бумаг на 20 млрд рублей под 7,3%, в сентябре - третий на 100 млрд рублей под 7,25%. Четвертый выпуск на 80 млрд рублей последовал в октябре, в ноябре был сделан пятый выпуск на 33 млрд рублей, в начале декабря - шестой на 40 млрд рублей, в декабре - седьмой на 10 млрд рублей (ставка по всем выпускам составляла 7,25% годовых).

"Компании выпускают такие бумаги, чтобы учитывать полученные средства от выпуска облигаций не в качестве долга, а в качестве капитала. И направлять эти инвестиции в развитие. Поскольку такие ценные бумаги могут выпускать только эмитенты с рейтингом ААА - фактически квазисуверенные, это высококлассный актив. При этом ставка по таким инструментам - например, у РЖД, получилась достаточно привлекательной - с хорошей премией к обычным облигациям эмитентов такого качества, в том числе самого РЖД. По истечении пяти лет для эмитента предусмотрена возможность выкупить такие бумаги или ставка купона повышается на 0,5%. А выплата по купонам обеспечена гарантиями правительства. Так что такие бумаги дают дополнительные возможности не только эмитенту, но и инвестору", - пояснил Попов.

Согласно новой инвестиционной декларации, ГУК ВЭБ имеет право инвестировать до 10% пенсионных средств из расширенного инвестпортфеля в "вечные" облигации. Для бумаг РЖД установлен лимит в 20%. На конец 2020 года стоимость чистых активов под расширенного портфеля ВЭБа составила 1,9 трлн рублей, увеличившись на 5,5% по сравнению с 2019 годом.

"У нас инвестиционной декларацией установлен лимит на бессрочные облигации в 10%, он не выбран. Безусловно, мы будем смотреть и на другие выпуски, но для нас требования по инвестированию, которые установлены правительством - это краеугольный камень. С тем, чтобы мы могли рассматривать эти вложения не как бессрочные, какие-то невозвратные, а возвратные на горизонте около пяти лет. А с учетом гарантий по выплате купона интересы застрахованных граждан были обеспечены в максимальной степени", - сказал Попов.

"Мы будем смотреть и на подобные инструменты у других компаний, если они будут соответствовать всем требованиям правительства и требованиям нашей инвестиционной декларации. Почему бы не поучаствовать, если это действительно весьма доходное и низкорисковое вложение, которое принесет плюс на счета "молчунов"?" - добавил он.