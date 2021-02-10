Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

ВТБ предупредил о последствиях излишних ограничений для частных инвесторов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Излишние ограничения для физлиц при инвестировании на рынке ценных бумаг могут сместить их интерес в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткойн или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения", - сказал глава второго по величине российского банка.

Он напомнил, что один из знаковых итогов минувшего года - выход массового частного инвестора на российский рынок, при этом интересы клиентов сдвигаются в сторону инвестиционных продуктов. В общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ (6,8 трлн рублей) объем таких продуктов - более 1,8 трлн рублей.

ЭкономикаКупить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. ОбзорКупить нельзя тестировать - как закон о категоризации инвесторов изменит фондовый рынок. ОбзорЧитать подробнее

"После введенных ЦБ ограничений по приобретению сложных инвестпродуктов физическими лицами продажи приостановлены до апреля 2022 года. Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков - ВТБ и Сбера - с полной защитой капитала, привязанные к золоту, которые абсолютно надежны с точки зрения интересов клиента. А ведь такие инструменты как раз надо расширять, а не ограничивать. Мы считаем, важно поддерживать оптимальный уровень регулирования и постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов", - сказал Костин.

В среду о необходимости защитить инвестиции граждан на бирже заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, к настоящему времени почти 10 млн человек инвестировали 10 трлн рублей в фондовые рынки.

"Я отдаю себе отчет, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями. Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан", - заявил он, отметив, что на рынке появляются посреднические конторы, которые обещают "манну небесную".

Путин уже второй раз за месяц поднимает тему перехода физлиц из классических депозитов на рынок ценных бумаг и защиты их интересов. В начале февраля в ходе совещания по ситуации в банковской сфере он заявил о необходимости снижения рисков при инвестициях неквалифицированных инвесторов в ценные бумаги, чтобы не допустить повтора ситуации с обманутыми дольщиками.

"Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений - в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады", - сказал он 1 февраля.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание", - заявил Путин.

Проблема защиты "неквалов"

В конце 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на быстрый рост числа частных инвесторов на финансовом рынке и подняла проблему мисселинга при предложении гражданам структурных продуктов.

Позже ЦБ РФ подготовил законопроект, который запрещает банкам и профучастникам предлагать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) сложные финансовые инструменты до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее предполагалось, что тестирование начнется 1 апреля 2022 года). Он был внесен в Госдуму в конце января 2021 года.

Согласно законопроекту, регулятор также сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту - неквалифицированному инвестору была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках или если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.

Банк России получит и право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента - неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

По данным Банка России, номинальная стоимость инвестиционных и структурных облигаций, а также продуктов со сложным ценообразованием, которыми владеют граждане, сейчас составляет около 600 млрд рублей.

ВТБ Андрей Костин ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Три члена правления "РусГидро" решили покинуть компанию

Три члена правления "РусГидро" решили покинуть компанию

С российской "дочки" H&M взыскали более 3 млрд рублей

С российской "дочки" H&M взыскали более 3 млрд рублей

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок
Экономический кризис

Рекордно низкое число новых брендов появилось в РФ за 2020 год

Рекордно низкое число новых брендов появилось в РФ за 2020 год
Авария на ТЭЦ в Норильске

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Нефть Brent подорожала почти до $61,5 за баррель

"Транснефть" ждет ухода в минус "Запад-Транснефтепродукта" из-за действий Минска

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Авария на ТЭЦ в Норильске

Красноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсацию

Красноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсацию

Рынок e-grocery в РФ в 2020 году вырос втрое

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');