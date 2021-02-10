ВТБ предупредил о последствиях излишних ограничений для частных инвесторов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Излишние ограничения для физлиц при инвестировании на рынке ценных бумаг могут сместить их интерес в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы поддерживаем идею ЦБ о необходимости защиты частного инвестора. Но важно находить баланс между регулированием и развитием рынка. Излишние ограничения могут привести к тому, что инвесторы будут искать альтернативу, будут уходить с российского рынка ценных бумаг и делать выбор в пользу менее понятных, прозрачных и надежных продуктов, будут уходить в золото, доллар, биткойн или открывать счета у иностранных брокеров, при работе с которыми они гораздо меньше защищены с правовой точки зрения", - сказал глава второго по величине российского банка.

Он напомнил, что один из знаковых итогов минувшего года - выход массового частного инвестора на российский рынок, при этом интересы клиентов сдвигаются в сторону инвестиционных продуктов. В общем портфеле привлеченных средств физлиц ВТБ (6,8 трлн рублей) объем таких продуктов - более 1,8 трлн рублей.

"После введенных ЦБ ограничений по приобретению сложных инвестпродуктов физическими лицами продажи приостановлены до апреля 2022 года. Даже такие, как, например, облигации крупнейших российских банков - ВТБ и Сбера - с полной защитой капитала, привязанные к золоту, которые абсолютно надежны с точки зрения интересов клиента. А ведь такие инструменты как раз надо расширять, а не ограничивать. Мы считаем, важно поддерживать оптимальный уровень регулирования и постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов", - сказал Костин.

В среду о необходимости защитить инвестиции граждан на бирже заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, к настоящему времени почти 10 млн человек инвестировали 10 трлн рублей в фондовые рынки.

"Я отдаю себе отчет, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями. Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан", - заявил он, отметив, что на рынке появляются посреднические конторы, которые обещают "манну небесную".

Путин уже второй раз за месяц поднимает тему перехода физлиц из классических депозитов на рынок ценных бумаг и защиты их интересов. В начале февраля в ходе совещания по ситуации в банковской сфере он заявил о необходимости снижения рисков при инвестициях неквалифицированных инвесторов в ценные бумаги, чтобы не допустить повтора ситуации с обманутыми дольщиками.

"Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, мы все это знаем. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений - в том числе, покупка ценных бумаг. А это по определению более рискованно, чем банковские вклады", - сказал он 1 февраля.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков. На это прошу обратить самое серьезное внимание", - заявил Путин.

Проблема защиты "неквалов"

В конце 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на быстрый рост числа частных инвесторов на финансовом рынке и подняла проблему мисселинга при предложении гражданам структурных продуктов.

Позже ЦБ РФ подготовил законопроект, который запрещает банкам и профучастникам предлагать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) сложные финансовые инструменты до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года (ранее предполагалось, что тестирование начнется 1 апреля 2022 года). Он был внесен в Госдуму в конце января 2021 года.

Согласно законопроекту, регулятор также сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту - неквалифицированному инвестору была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках или если сделка требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке.

Банк России получит и право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента - неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

По данным Банка России, номинальная стоимость инвестиционных и структурных облигаций, а также продуктов со сложным ценообразованием, которыми владеют граждане, сейчас составляет около 600 млрд рублей.