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Масочный режим сохранится в Крыму минимум до апреля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Снижение заболеваемости COVID-19 в Крыму позволит снять многие ограничения с марта, но ношение масок останется обязательным минимум до апреля. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"О коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, поэтому будут оставаться такие ограничительные мероприятия, как социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования будут обязательными, к сожалению, и в марте, и, скорее всего, в апреле", - сказала Пеньковская в среду на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса.

По ее словам, тенденция к снижению заболеваемости сохраняется на протяжении четырех недель. Это позволит с 1 марта снять запрет на проведение выставок, увеличить заполняемость кинотеатров и отменить некоторые другие ограничения.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 34 тысяч человек, более 870 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января – 365.

Бче еа

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