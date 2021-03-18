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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
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Попова предложила не ждать скорой отмены масочного режима

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В России ситуация с коронавирусом остается напряженной и говорить об отмене масочного режима и других санитарных требований пока рано, заявила телеканалу "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, "количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое", ежедневно выявляется много новых случаев заражения.

"Мы же говорим о тех заболевших, которых мы видим преимущественно, а есть еще люди в бессимптомной форме или с очень легким течением (заболевания), не обратившихся (к врачу)", - добавила она.

По ее словам, пока все санитарные требования к личной гигиене должны сохраняться - и нужно носить маски, мыть руки, проводить дезинфекцию рук и различных поверхностей дома и на работе.

По данным правительственного оперштаба на утро 18 марта, за сутки в стране выявили 9803 новых случая заражения коронавирусом, умерли за сутки 406 заболевших.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Анна Попова

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