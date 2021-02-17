Суд взыскал в пользу "Роснефти" более 7,5 млн руб. по делу экс-губернатора Ишаева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в среду удовлетворил исковое заявление потерпевшей компании "Роснефть" по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, взыскав с подсудимых сумму ущерба.

"Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании в пользу "Роснефти" более 7,5 млн рублей солидарно с обоих подсудимых", - говорится в приговоре.

В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Ишаева к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Второй подсудимый - бывший директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - получил три года условно со штрафом 400 тысяч рублей.

Ранее 17 февраля стало известно, что суд признал Ишаева виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре и СКР, по версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по Хабаровскому краю, организовал заключение с подконтрольным ему ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В качестве сообщника Ишаев привлек Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

В результате, установило следствие, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему средства "Роснефти" на сумму свыше 7,5 млн руб.