Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Суд взыскал в пользу "Роснефти" более 7,5 млн руб. по делу экс-губернатора Ишаева

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в среду удовлетворил исковое заявление потерпевшей компании "Роснефть" по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, взыскав с подсудимых сумму ущерба.

"Суд удовлетворил исковое заявление о взыскании в пользу "Роснефти" более 7,5 млн рублей солидарно с обоих подсудимых", - говорится в приговоре.

В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Ишаева к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей. Второй подсудимый - бывший директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - получил три года условно со штрафом 400 тысяч рублей.

Ранее 17 февраля стало известно, что суд признал Ишаева виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере).

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре и СКР, по версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по Хабаровскому краю, организовал заключение с подконтрольным ему ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В качестве сообщника Ишаев привлек Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

В результате, установило следствие, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему средства "Роснефти" на сумму свыше 7,5 млн руб.

Замоскворецкий суд Москва Хабаровский край Роснефть Виктор Ишаев

Новости

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Началась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт"

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Эксперт спрогнозировала спад волны COVID в РФ до минимума к лету

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Матвиенко назвала фейком слухи о ее "баснословной" пенсии

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Дума обязала операторов связи блокировать абонентов в СИЗО и колониях

Госдума ратифицировала новое налоговое соглашение с Мальтой

Для избивавшего беременных женщин в Татарстане потребовали 9 лет колонии

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете

Дума приняла закон о праве ЦИК инициировать блокировки в интернете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');