Прокуроры утвердили обвининение по делу хабаровского экс-губернатора

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента нефтяной компании "Роснефть" Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей.

Ишаева обвинили в организации растраты, а гендиректора хабаровского представительства "Роснефти" Геннадия Кондратова в ее исполнении, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО "НК "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, "с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене". Кондратов ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и подписал договор.

С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" завышенную арендную плату, растратив вверенные ему средства "Роснефти" на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

Ранее Ишаеву вменялось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест. Часть 4 ст. 160 УК РФ предусматривает такое же наказание, как и часть 4 ст. 159 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

Ишаев не признает свою вину. Адвокат Ишаева заявил, что подзащитный возместил ущерб в 5,7 миллиона рублей.

Ишаев в 1991 году был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).