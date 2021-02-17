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Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату

Хабаровский экс-губернатор Ишаев получил пять лет условно за растрату
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил губернатору Хабаровского края, бывшему вице-президенту нефтяной компании "Роснефть" Виктору Ишаеву наказание в виде пяти лет лишения свободы условно по делу о растрате.

Ранее в среду стало известно, что суд признал Ишаева виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ.

Другому фигуранту дела - Геннадию Кондратову - назначен срок в 3 года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей.

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре и СКР, по версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по Хабаровскому краю, организовал заключение с подконтрольным ему ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В качестве сообщника Ишаев привлек Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

В результате, установило следствие, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему средства "Роснефти" на сумму свыше 7,5 млн руб.

"Коммерсантъ" ранее отмечал, что, "как выяснилось в суде", сумма ущерба, причиненного "Роснефти", составила более 20 млн руб.

Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест в марте 2019 года, тогда ему вменялось мошенничество, а не растрата. Свою вину на следствии он не признал, однако, по заявлению адвоката, возместил вмененный ему изначально ущерб в 5,7 млн руб.

Виктор Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %.

В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

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Хабаровский край Виктор Ишаев

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