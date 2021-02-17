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Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев признан виновным в растрате

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы выносит обвинительный приговор экс-губернатору Хабаровского края, бывшему вице-президенту нефтяной компании "Роснефть" Виктору Ишаеву, обвиняемому в растрате.

"Суд установил, что Ишаев совершил растрату", - говорится в приговоре судьи.

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре, по версии следствия, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента "Роснефти" в представительстве по Хабаровскому краю, с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене.

В качестве сообщника Ишаев привлек Геннадия Кондратова - директора представительства, введшего в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписавшего спорный договор.

В результате, установило следствие, с июля 2014 по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему средства "Роснефти" на сумму свыше 7,5 млн руб.

Газета "Коммерсантъ" ранее отмечала, что, "как выяснилось в суде", сумма ущерба, причиненного "Роснефти", составила более 20 млн руб.

Ишаев был задержан и отправлен под домашний арест в марте 2019 года, тогда ему вменялось мошенничество, а не растрата. Свою вину на следствии он не признал, однако, по заявлению адвоката, возместил вмененный ему изначально ущерб в 5,7 млн руб.

Виктор Ишаев в октябре 1991 года был первым главой администрации Хабаровска. На первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 он одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009 - 2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).

Виктор Ишаев Хабаровский край Роснефть Москва

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