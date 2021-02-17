Клиенты Тинькофф банка пожаловались на сбои при входе в приложение

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка испытывают сложности при использовании мобильного приложения. Как сообщил "Интерфаксу" один из клиентов, он не смог войти в систему.

Скоро все починим, извините. — Тинькофф (@tinkoff_bank) February 17, 2021

Другой клиент отметил, что в приложение вошел, но в нем не видно информации по картам и счетам. При этом оплатить картой покупку у него получилось.

Согласно данным сайта DownDetector, клиенты Тинькофф банка стали испытывать сложности с использованием приложения около 15:00 МСК.