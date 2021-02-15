Тиньков вместо открытия новых бизнесов займется помощью онкобольным

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Основной владелец TCS Group (материнская компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков больше не планирует развивать новые бизнесы и сосредоточится на развитии своего благотворительного фонда по борьбе с раком крови.

"Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я всё, я на пенсии. Я хочу оставаться в "Тинькофф" акционером. Быть в нем каким-то таким визионером, акционером. Я операционной деятельностью и так не занимался лет пять уже", - сказал Тиньков в ходе прямого эфира в голосовой соцсети Clubhouse.

"Я пересмотрел свой подход к жизни: время было разбрасывать камни, время собирать. Я не хочу и не буду делать больше никакой бизнес. Это вообще исключено", - заявил он.

Чем займется фонд

Тиньков вместе с семьей сейчас занимается созданием фонда по решению проблем рака крови и популяризации донорства. Бизнесмен планировал часть средств от недавнего SPO TCS Group ($325 млн) направить на развитие этого благотворительного фонда.

Тиньков добавил, что фонд только что зарегистрирован и приступает к работе.

"Я туда выделяю огромное количество денег собственных. Мы будем думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга. Будем заниматься трансплантационными центрами", - отметил он.

"Что после меня останется, мне важно. Я бы хотел поменять принципиально систему гематологии в России и кровяных раков. Сейчас умирает примерно пять тысяч людей, просто которые не должны умирать, и если через три года будет не пять тысяч умирать, а тысяча, а четыре я и мой фонд будет спасать, - это для меня круто... Вот это меня забавляет, а не то, что сделать еще один стартап и заработать еще $1 млрд. Поверь мне, если ты в гробу лежишь с $4 млрд или с $6 млрд, ну ровно ничего не меняется", - сказал бизнесмен.

Борьба с лейкемией

Тинькову в октябре 2019 года был поставлен диагноз "острая форма лейкемии". О своей болезни он сообщил в начале марта 2020 года. Операция по пересадке Тинькову костного мозга прошла в начале июля 2020 года.

Тиньков отметил, что надо в любых обстоятельствах оставаться собой. "Переболев уж такой болезнью, какой я переболел, когда у меня шанс был погибнуть, то есть 25% выжить, сейчас наверно у меня, 80%. Я прошел столько... Я два раза почти умер, откачивали. Неважно. Я был там, везде, где не стоит быть. Я знал, что жизнь одна, но что она такая короткая, я вообще не понимал", - отметил он.

Тиньков с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").