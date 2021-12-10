Клиенты Тинькофф банка столкнулись со сбоем в работе приложений

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вслед за клиентами Сбербанка в пятницу жаловаться на сбои в работе онлайн-банка начали клиенты "Тинькофф".

"Сейчас есть некоторые проблемы", - ответил в твиттере представитель Тинькофф банка на жалобу одного из клиентов.

Проблемы возможны со входом в "Тинькофф мобильный банк" и "Тинькофф инвестиции", сообщил "Интерфаксу" представитель банка. По его словам, проблемы "у небольшого процента пользователей сейчас". Остальные сервисы Тинькофф банка работают, добавил представитель кредитной организации.

Согласно данным сайта DownDetector, сложности в работе онлайн-банка Тинькофф начались около 17:00 по Москве. В банке к 19:00 сообщили, что проблема устранена.

Сбой в "Сбербанк-онлайн" случился около полудня: некорректно отражалась информация по картам и вкладам клиентов. Проблему устранили через несколько часов.