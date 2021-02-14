Тиньков не против обсудить новое партнерство с "Яндексом"

Олег Тиньков (архивное фото) Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Основной владелец TCS Group (материнская компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков был бы не против обсудить новое партнерство с "Яндексом", но IT-компания сейчас уже не сможет купить TCS.

"Они свой шанс упустили, на мой взгляд. Это моя точка зрения. Я чужие деньги не считаю, но посмотрите сейчас на нашу капитализацию и на их с момента распада сделки. Я думаю, что им будет сейчас тяжело такую сделку сделать", – сообщил Тиньков в ходе прямого эфира в Clubhouse. "Я-то готов обсуждать с "Яндексом". Тем более, я уважаю "Яндекс"", – добавил бизнесмен.

TCS Group 22 сентября 2020 года сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" мог стать владельцем 100% акций финансовой группы. Предполагалось, что "Яндекс" купит TCS за $5,48 миллиарда деньгами и своими акциями. Однако 16 октября стороны заявили о прекращении этих переговоров и отмене сделки.

"Сейчас понятно, что эта штука (группа Тинькофф - прим. ИФ) уже большая, она не продаваемая, а только капитализируемая. Планы поменялись. Мы хотим, чтобы компания стоила свыше $20 миллиардов, мы хотим, чтобы у нас было свыше 20 миллионов клиентов, мы хотим быть вторыми после Сбера, потому, что первым быть невозможно", – добавил Тиньков.

Тиньков с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group.