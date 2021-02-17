Калви заявил суду о погашении кредитов, в хищении которых его обвинили

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил в Мещанском суде, что кредиты в его деле, которые ему и его коллегам вменяют как похищенные у банка "Восточный", были погашены, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Американца и еще шесть человек судят по обвинению в растрате путем хищения 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

"Ни я, ни мои коллеги никогда не рассматривали эти кредиты как невозвратные. Мы всегда исходили из того, что денежные средства должны быть возвращены банку. (...) ПКБ ("Первое коллекторское бюро") (...) погасило свою кредиторскую задолженность перед банком ("Восточный". - ИФ.) путем заключения соглашения об отступном. Данное соглашение единогласно было одобрено советом директоров (банка) в феврале 2017 года. В распоряжение членов совета директоров была представлена вся информация о компании IFTG (International Financial Technology Group, акции которой передавались "Восточному" по отступному и которые, по заявлению следствия, в начале расследования оценивались в 600 тыс. рублей. - ИФ.), в том числе оценка 59,9% ее акций, которая на 31 декабря 2016 года составила более 3 млрд рублей. Вопрос с погашением кредитов ПКБ был решен", - заявил Калви на допросе в суде.

"В самом начале расследования я неоднократно заявлял, что самым объективным доказательством ликвидности акций IFTG является рыночная сделка по их приобретению третьим лицом. Такое предложение поступило банку в июле 2019 года от фонда Parus Marine о приобретении 59,9% акций IFTG за $41 млн, что по курсу ЦБ составляет 2,6 млрд руб. и аналогичное предложение от гонконгского фонда Pacific World Fund Management", - объяснил бизнесмен.

"Обвинение настойчиво утверждает, что кредиты ПКБ не были погашены, а были заменены "малоценным активом", - отметил Калви. - Но такие действия с моей стороны и со стороны моих коллег должны преследовать какую-то корыстную цель. Из обвинения невозможно понять, для чего мне и моим коллегам понадобилось намеренно создавать ограничения для банка в капитале IFTG (через ограничения для некоторых классов акций в уставе. - ИФ.) с учетом того, что участие фондов Baring Vostok в нем осуществлялось как раз именно через банк".

"Мне трудно представить себе, что я мог намеренно причинить ущерб банку, в который Baring Vostok инвестировал колоссальные средства", - подчеркнул Калви.

Он напомнил, что к настоящему времени "Восточный" и ПКБ урегулировали все разногласия.

17 февраля Калви закончил давать показания на процессе. Судья Анна Сокова назначила следующее заседание на 24 февраля, тогда она планирует допросить партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля.

Ранее в этот же день Сокова отклонила ходатайство защиты подсудимых о том, что акционер банка "Восточный" и Шерзод Юсупов был ошибочно признан потерпевшим по этому делу.

Кроме Калви и Дельпаля по делу проходят пять человек: партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они вины не признают.

Ранее Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым. Дело возбудили по жалобе Юсупова в ФСБ.

В конце октября 2020 года стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения. Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.