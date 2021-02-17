Суд отказался признать Юсупова ошибочным потерпевшим по делу Калви

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отказался вынести постановление об ошибочном признании акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова потерпевшим по уголовному делу инвестора Майкла Калви и его коллег, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать, так как суд не усматривает достаточных оснований для его удовлетворения на данной стадии", - объявила судья Анна Сокова.

Ходатайство о том, что заявителя по делу ошибочно признали потерпевшим, подала адвокат Виктория Бурковская, ее поддержали другие защитники.

В ходатайстве Бурковская указала, что размер и характер причиненного Юсупову имущественного вреда не указан ни следователем в постановлении о признании его потерпевшим, ни в обвинительном заключении. Кроме того, по ее словам, сам Юсуповговорил, что ущерб ему был причинен в 2017 году через упущенную выгоду, в то время как, согласно обвинительному заключению, растрата денежных средств "Восточного", вмененная фигурантам, была окончена в 2015 году. Отсутствие ущерба Юсупову было установлено арбитражными судами и подтверждено Верховным судом, указывала адвокат.

Пока Юсупов проходит потерпевшим по так называемому "делу Baring Vostok". Он в феврале 2019 года подал в ФСБ заявление о преступлении на Калви и других менеджеров. После этого в их отношении было возбужденно уголовное дело.

Мещанский суд 2 февраля приступил к рассмотрению по существу дела в отношении Калви и его коллег.

Кроме гражданина США и основателя Baring Vostok Калви по делу проходят партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в растрте путем хищения 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года.

Все они не признают вину. Калви говорил, что связывает свое уголовное преследование с конфликтом акционеров банка "Восточный".

В конце октября 2020 года стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.