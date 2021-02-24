Дельпаль заявил в суде о непричастности к растрате по "делу Baring Vostok"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль заявил в мещанском суде, что не участвовал в выдаче банком "Восточным" кредитов, которые, как считает обвинение, были невозвратными и которые затем похитили, передает корреспондент "Интерфакса".

"Во-первых, в выдаче кредитов 2015 года, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного, бизнес-логика и их целесообразность были обусловлены спасением банка "Восточный, - сказал Дельпаль. - Во-вторых, лично я никак не связан с выдачей банком этих кредитов".

Он объяснил, что будучи членом совета директоров "Восточного" "не голосовал за одобрение кредитов и не оказывал никакого влияние ни на кого из членов совета директоров для принятия решения об одобрении кредитов, не давал советов и ни от кого ничего не требовал".

"Я никогда не сомневался в том, что выданные НАО "ПКБ" ("Первое коллекторское бюро") кредитные денежные средства будут возвращены в банк "Восточный", - добавил Дельпаль.

Он также подчеркнул, что не участвовал в разработке механизма погашения кредитов через отступное соглашение с передачей банку акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), стоимость которых, по мнению следствия, была ниже кредитных обязательств ПКБ, и не "приискивал" эту компанию.

"Я не совершал никакого преступления и не причинял никакого ущерба банку "Восточный", и мне неизвестно о каком-либо преступном плане, который разработал Майкл Калви, и я никогда не присоединялся к какой-либо преступной группе", - сказал подсудимый.

Кроме Дельпаля, по делу проходят основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Им вменяют хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" путем растраты, с использованием служебного положения и в составе организованной группы. Создал группу Калви, остальные ему подчинялись, считает следствие. По версии следствия, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств.

Ни один из фигурантов дела вины не признал.

Калви в суде заявил, что кредиты, хищение которых им вменяют, были погашены. Раньше он говорил, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября 2020 года стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения. Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.