Все фигуранты "дела Baring Vostok" заявили в суде о непризнании вины

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Все фигуранты так называемого дела Baring Vostok, обвиняемые в хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", заявили в суде о непризнании вины, передал корреспондент "Интерфакса".

Во вторник Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.

После оглашения прокурорами обвинительного заключения о непризнании обвинения заявили все семеро фигурантов процесса: основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

"Все действий совершилась в интересах банка", - подчеркнул Зюзин, обращаясь к суду.

"Банку не был причинен никакой ущерб. Я стал заложником сфабрикованного уголовного дела. (...) Никто из лиц, указанных в обвинении, не совершал никакого преступления", - заявил, в свою очередь Дельпаль.

Адвокаты поддержали подзащитных.

В чем обвиняют фигурантов "дела Baring Vostok"

Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, всем подсудимым вменяется растрата, а именно хищение имущества банка "Восточный" с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств.

В результате перечисления денег ПКБ на счет в заранее приисканном банке подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность другой компании, установило следствие. Общая сумму похищенных средств составила более 2,5 млрд руб., говорится в обвинении.

Организатором группы, отмечается в обвинительном заключении, был Калви, который осуществлял общее руководство ее участниками, координировал их действия, распределял роли и "все указания которого неукоснительно исполнялись".

По утверждению гособвинения, "организованная группа отличалась устойчивостью, сплоченностью (...), четкой согласованностью и тщательным распределением ролей участников группы при подготовке, совершении и сокрытии преступления".

Все подсудимые, по мнению обвинения, "руководствовались корыстными побуждениями" и понимали, что их действия будут иметь общественно опасные последствия.

Как сообщалось, в ходе следствия Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

В конце октября 2020 года стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Аветисяна - объявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получит 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба, и откажется от гражданского иска, заявленного в рамках уголовного дела.

Все фигуранты "дела Baring Vostok" в настоящее время находятся под запретом определенных действий по решению Верховного суда, смягчившего им меру пресечения с домашнего ареста в ноябре прошлого года.