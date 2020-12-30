Суд получил заявление банка "Восточный" об отказе от иска к Калви на 2,5 млрд рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Восточный", потерпевшая сторона в уголовном "деле Baring Vostok" о растрате 2,5 млрд рублей этого банка, подал в суд заявление об отказе от гражданского иска к фигурантам о возмещении ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда, который рассматривает дело.

"Подписавшего заявление представителя на заседании не было, и заявление было приобщено к делу. Данное заявление будет подлежать рассмотрению непосредственно в судебном разбирательстве с учетом мнения представителя, подписавшего его", - объяснил представитель суда.

В суде 30 декабря начались предварительные слушания по этому делу. Суд продлил всем семи обвиняемым меру пресечения - запрет определенных действий - до 4 июня. Предварительные слушания продолжатся 22 января. По итогам предварительного заседания, если суд не вернет дело в прокуратуру, на чем настаивает защита, будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Подсудимые - основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Их обвиняют в хищении денег банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Они вину отрицают и связывают возбуждение дела с конфликтом акционеров банка "Восточный".

В конце октября стороны конфликта - Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна - объявили, что заключили мировое соглашение и урегулировали все взаимные претензии. Кроме того, ПКБ и "Восточный" заявили, что договорились, что банк получит 2,5 млрд рублей - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и откажется от гражданского иска к ним.