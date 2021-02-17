Росстат отметил продолжение роста цен на подсолнечное масло

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России с 9 по 15 февраля падение цен на сахар-песок замедлилось, а подсолнечное масло после недолгой стабилизации снова стало дорожать, следует из данных Росстата.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, которые были заключены в декабре и должны продлиться до конца марта. По этим соглашениям, оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

По данным Росстата, за минувшую неделю цены на сахар снизились на 0,1%. Неделей ранее падение составляло 0,4%. В 31 регионе цены снизились на 0,1-0,9%, в 7 - на 1,0-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%, в 20 - не изменились.

Подсолнечное масло за неделю подорожало на 0,1%, хотя неделей раньше цены были стабильными.

В 29 регионах рост цен составил 0,1-0,9%, в 6 - 1-1,8%. В 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 регионах подсолнечное масло подешевело на 0,1-1,3%.

Минэкономразвития уже предложило правительству ввести экспортные таможенные пошлины на на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну, если ценовое соглашение будет нарушено.

Фрукты и овощи за отчетную неделю подорожали в среднем на 1,7%, в том числе огурцы - на 3,6%, картофель - на 2,0%, помидоры - на 1,7%, морковь - на 1,6%, лук и яблоки - на 1,1%, капуста - на 1%.

За период с 9 по 15 февраля курятина подорожала на 1,4%, маргарин и яйца - на 0,9%, рыба - на 0,5%.

Из лекарств, цены на которые отслеживаются, значительно подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, троксерутин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,5%.

Цены на бензин за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.