Малофеев поддержал установку памятника Ивану III на Лубянке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, бизнесмен Константин Малофеев поддержал предложение установить на Лубянской площади памятник великому князю Ивану III.

"Если и ставить памятник на Лубянской площади, то пусть он будет Ивану III", - сказал он "Интерфаксу".

Главным признаком градостроительства и установки памятников бизнесмен считает историческую справедливость: "Если ты основал город, построил улицу, то имеешь гораздо больше прав, чем тот, кто появился в том же месте через пятьсот лет".

Малофеев заявил, что Лубянку создал именно Иван III в конце XV века, когда переселил сюда новгородцев, присоединенных к Русскому государству.

"Те новгородцы были из района Лубяница Великого Новгорода, и поэтому место в Москве, где они оказались, стали, как у себя на родине, в Новгороде, называть точно так же. Со временем слово превратилось в Лубянку", - напомнил бизнесмен.

По его словам, в царской России не было памятника Ивану III, поскольку установка памятников - это относительно новая традиция, тогда как на Руси обычно ставили храмы в честь небесных покровителей, при этом никто не оспаривал значение правления великого князя для истории.

16 февраля комиссия Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества обсудила с экспертами необходимость установки на Лубянке какого-либо памятника. На заседании были высказаны разные предложения о том, кому именно нужно там поставить памятник.

Зампредседателя ОП, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предложил устроить опрос среди москвичей на портале "Активный гражданин" на предмет, чей памятник должен стоять на этой площади. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести этот вопрос на референдум, такая возможность обсуждалась в прошлый раз в 2015 году. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал в любом случае не лишать площадь функции транспортной развязки.

Вопрос обсуждался после того, как ранее в феврале писатели Захар Прилепин и Александр Проханов и еще несколько человек призвали вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому. Затем прозвучало предложение поставить там памятник Ивану III. На заседании комиссии ОП прозвучали также версии о памятниках Александру Невскому и Юрию Андропову или о возвращении на площадь водоразборного фонтана.