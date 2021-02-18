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Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Социологи Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили, что у молодежи до 30 лет появились новые страхи, которые либо отсутствовали до пандемии коронавируса, любо были слабо выражены, сообщает пресс-служба вуза.

Так, в исследовании, которое социологи провели в конце 2020 года, приняли участие более 1 тыс. человек, 40% из которых - юноши, 60% - девушки.

"Самые активно сформировавшиеся страхи связаны со сферой здоровья: 60% опасаются неэффективности системы здравоохранения, 54% боятся заболеть и долго ждать лечения, скорой помощи, результатов обследования", - сказала доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Софья Абрамова, слова которой приводятся в сообщении.

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Кроме того, 36% опрошенных "не доверяют врачам" из-за вероятности попасть к неквалифицированному специалисту, 31% респондентов опасается назначений непроверенных методов лечения или новых лекарств, 22% видят риски в вакцинации.

Тревожность и страх за будущее

Подавляющее большинство (88%) опрошенных сообщили об усилении тревожности из-за пандемии инфекции, более половины респондентов (65,9%) отметили обеспокоенность о состоянии своего здоровья и здоровья родных и близких.

"Пандемия стала катализатором, который спровоцировал экспансию катастрофического сознания, углубил и расширил репертуар социальных страхов, в том числе и у молодого поколения. Молодежь, несмотря на высокий уровень адаптивности, в силу недостаточности жизненного опыта в преодолении сложных ситуаций является очень уязвимой", - отметила в свою очередь профессор кафедры прикладной социологии УрФУ Наталья Антонова.

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Также опрошенные отметили страх за собственное будущее (57,2%). "Привыкшие контролировать собственную жизнь, (...) молодые люди вынуждены подчиняться условиям, навязанным извне в период пандемии, ограничивать социальные связи и контакты, жестко подчиняться формальным нормам и правилам, выработанным административными структурами", - отметила Антонова.

Потерять работу не боятся

Менее актуальными для молодежи оказались страхи, связанные с потерей работы, дохода, друзей (39,7%), контактом с заболевшим человеком (26%), ездой в общественном транспорте (22%), боязнь близко находиться с другими людьми и посещать массовые места и мероприятия (по 14%), ходить в магазины (7%).

"В целом результаты исследования показали, что в условиях пандемии лидирующие позиции занимают экзистенциальные страхи, страхи неопределенности, страхи потери", - подвела итог исследования Абрамова.

УрФУ коронавирус

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