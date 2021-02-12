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Нагрузка на петербургских психиатров выросла на 30% за год пандемии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заведующий психиатрическим отделением Института мозга человека имени Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург) Александр Чомский сообщил, что в 2020 году число обращений в учреждение выросло на 30%.

"В нашем амбулаторном отделении обращаемость по первичным случаям увеличилась примерно на 30%", - сказал Чомский на пресс-конференции в пятницу.

Аналогичной статистикой поделилась руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева.

"У нас такие же показатели, примерно на 30% увеличилось количество госпитализированных и обращающихся больных с тревожным состоянием. Если речь идет о необходимости психологической, а не психиатрической помощи, то здесь цифры еще выше", - уточнила она.

О росте числа обращений сообщил заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко.

"Вторую половину марта и весь апрель Центр был закрыт, плановая помощь была приостановлена. В итоге количество посещений за год выросло примерно на 15%, но в указанный период мы дали порядка 1 тыс. телефонных консультаций по поводу психического здоровья. В сумме это дает примерно столько же, 30% роста обращаемости за этот год", - подчеркнул Демьяненко.

Все специалисты отметили, что в начале пандемии горожане чаще сообщали о тревожных расстройствах, во вторую волну тревога сменилась депрессией.

"В популяции сейчас накопилось больше депрессивных расстройств, и если поначалу мы работали с тревогой в большей степени, сейчас работаем с депрессий и астено-депрессивными состояниями", - сказал Чомский.

"Сейчас в стационар стали попадать пациенты, которые в первую волну еще удержались бы, однако компенсаторные возможности организма и психики уже не позволяют сделать это во вторую волну. Поэтому мы сейчас заполнены пациентами, которые в силу особенностей своего состояния не могут выдерживать нагрузку второй волны", - добавил он.

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