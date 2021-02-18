Синий краситель на шерсти дзержинских собак оказался безопасным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Синие собаки, обнаруженные ранее в феврале в Дзержинске нижегородской области, испачкались безопасным красителем "берлинская лазурь", показали анализы. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе мэрии города.

Собаки в Дзержинске Нижегородской области окрасились в синий цвет. Вероятно был контакт с химикатами (медный купорос?) с обанкротившегося завода "Оргстекло" pic.twitter.com/2bO4mcrDVr — Barking News (@50pets) February 11, 2021

Неделю назад синих собак обнаружили на территории предприятия "Дзержинское оргстекло".

Были пойманы и доставлены в ветклинику семь животных. Их шерсть отправили на анализ. Сейчас они остаются под наблюдением ветеринаров, их подлечивают и делают им прививки, сказали в мэрии.