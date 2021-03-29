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Песков не увидел политики в решении академиков закрыть данные об экологии в городах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в том, что решение сибирских академиков не публиковать доклад о положении дел с экологией в городах Сибири продиктовано политическими мотивами.

"Это решение ученых, наверное, надо спрашивать у них", - сказал Песков.

На вопрос, считают ли допустимым в Кремле политическое влияние на науку, он ответил: "Мне неизвестно, что там это было сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, это было решение самих ученых".

26 марта издание "Тайга.Инфо" опубликовало статью о том, что ученые Сибирского отделения РАН днем ранее представили, а затем обсудили и решили засекретить доклад об экологии в Сибирском федеральном округе. Уже 26 марта доступ к видеозаписи презентации на YouTube был закрыт, но у журналистов осталась копия видео.

По сведениям издания, участники заседания в ходе обсуждения говорили, что обнародование доклада сделает их алармистами. Издание процитировало основателя Института геологии нефти и газа СО РАН, академика Алексея Конторовича: "Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов!" Академик выразил опасение, что население возбудится из-за "ненужных вопросов", и что академия не имеет на это права.

В докладе, в частности, говорилось, что 99% населения Таймырского автономного округа, где расположен Норильск, живет в условиях высокого загрязнения воздуха, что в воздухе 14 сибирских городов есть канцероген бензапирен, а в отдельных городах уровень содержания бензапирена в атмосфере превышает ПДК более чем в сто раз.

Дмитрий Песков Кремль Госдума СО РАН Сибирь Алексей Конторович

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