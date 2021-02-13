Дипломат назвал цензурой блокировку Twitter аккаунта делегации РФ в Вене

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Решение Twitter заблокировать аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями является проявлением цензуры, заявил в субботу глава делегации Константин Гаврилов.

"Блокировать официальные аккаунты, на которых излагается официальная позиция другой страны - это чистой воды цензура", - написал он на своей странице в твиттере.

Blocking official accounts presenting the official principled position of one or another country is a naked censorship. @TwitterSupport, don't you remember what Voltaire claimed? "I DISAPPROVE OF WHAT YOU SAY, BUT I WOULD DEFEND TO THE DEATH YOUR RIGHT TO SAY IT". @mfa_russia https://t.co/kXx7JtTlHb — Konstantin Gavrilov (@RusGavrilov) February 13, 2021

Дипломат предположил, что причиной блокировки, происшедшей накануне, возможно, стала "альтернативная позиция РФ", выраженная на семинаре ОБСЕ по теме военных доктрин. Он добавил, что делегация, ожидая восстановления аккаунта в Twitter, будет публиковать сообщения в Facebook.

Аккаунт делегации в Twitter в субботу днем по-прежнему не открывается. На нем видна надпись: "Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера".

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона направила запрос в компанию Twitter. Как она отметила, "надеемся, что это исключительно техническая проблема".