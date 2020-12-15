В Думу внесен проект закона о получении пенсий по инвалидности без заявления

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности внесен во вторник в Госдуму.

"Совместно с Минтрудом мы подготовили законопроект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности", - заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев журналистам.

Он отметил, что сегодня по сложившейся практике инвалид должен лично прийти в Пенсионный фонд, написать заявление, собрать соответствующие справки, хотя всю эту информацию фонд может сам получить в федеральном реестре.

По словам Исаева, законопроектом также предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии. По словам замглавы фракции, раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался; законопроект позволит это делать автоматически.

В свою очередь соавтор законопроекта, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что во всех сферах предоставления государственных услуг необходимо упрощать процедуры их получения, где это возможно - вводить беззаявительный порядок.

Турчак также пояснил журналистам, что также проектом закона закрепляется обязанность Пенсионного фонда информировать людей о предполагаемом размере пенсии, начиная с 45 лет.

Это позволит оценить имеющиеся пенсионные права и даст возможность их скорректировать, сказал он.

Законопроект внесли Турчак, Исаев, а также руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова, Инна Святенко.