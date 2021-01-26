Руководителей поликлиники МВД задержали за подделку справок об инвалидности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Руководителей ведомственной поликлиники МВД в Петербурге заподозрили в выдаче полицейским, росгвардцейцам и спасателям за взятки фальшивых справок об инвалидности, по которым они могли получить страховые выплаты. Нарушения выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД, уточнили в региональном главке ведомства.

По оперативным данным, справки в течение нескольких лет за деньги выдавали руководитель поликлиники и двое его заместителей. Документ о полученной на службе инвалидности выдавался сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии перед выходом на пенсию примерно за 200 000 рублей, считает следствие. Справка дает пенсионеру право на страховые выплаты в размере 1 млн рублей и льготы.

Предварительно установлено, что подозреваемые причастны к 100 эпизодам противоправной деятельности.

По версии следствия, в схеме участвовали также три вышедших на пенсию бывших сотрудника правоохранительных органов. Они искали нуждающихся в справках, уточнили в управлении.

Начальник поликлиники, оба его заместителя и трое предполагаемых соучастников задержаны и доставлены в СК. На них и на неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК (получение взятки). Следствие предполагает, что неустановленными лицами могут оказаться сотрудники петербургских организаций судебно-медицинской экспертизы и здравоохранения.

Дома у фигурантов, в поликлинике и по другим адресам 25 января прошли обыски. В результате были изъяты документы, компьютеры и более 4 млн рублей в иностранной валюте.