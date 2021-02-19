Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 032+403 173

"Ъ" узнал о сложностях с вакцинацией европейских дипломатов в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД предложил работающим в стране иностранным дипломатам бесплатно привиться от коронавируса "Спутником V", однако дипломаты из Евросоюза не спешат принять это предложение, пишет "Коммерсантъ". Опрос дипломатов показал, что сложности с вакцинацией носят, скорее, формальный характер.

Дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, где разрешено использование препарата "Спутник V", соглашаются привиться в России. Некоторые дипмиссии для этого дают сотрудникам отгул, отмечает газета.

Привился "Спутником V" посол Италии Паскуале Терраччано. Однако в нескольких других европейских посольствах изданию рассказали на условиях анонимности, что дипломатам не запрещают ставить "Спутник V", но не рекомендуют это делать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА не одобрит этот препарат. По словам одного из дипломатов, врач при посольстве сказал, что если он привьется незарегистрированной в ЕС вакциной и у него начнутся тяжелые побочные явления, он не сможет лечиться по своей страховке.

В американской дипмиссии в Москве "Коммерсанту" сказали, что посол Джон Салливан не будет прививаться, поскольку "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России". The Washington Post со ссылкой на документы и источники 18 февраля написала, что отдельные американские дипломаты уже просили у российских чиновников разрешения привиться, поскольку не уверены, что американские вакцины до них дойдут в ближайшей перспективе.

Всего в России находятся около 12 000 дипломатов с семьями. О том, что МИД разослал в посольства и международные организации ноту с предложением привиться, изданию рассказали источники в нескольких дипмиссиях, а затем подтвердили на Смоленской площади.

Представитель МИД объяснил, что для успешной борьбы с эпидемией нужно привить как можно больше людей и что предлагать вакцинацию дипломатам принято в международной практике. Он добавил, что предоставляя иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения дипмиссиям безопасности.

В МИД также сказали, что проводится работа по вакцинации российских дипломатов, работающих за рубежом. При этом учитываются возможности доставлять российскую вакцину за границу и хранить ее в дипмиссии. В частности, российские дипломаты могут приехать в Россию в отпуск и привиться на родине.

Единственное государство, которое организовало вакцинацию всех своих дипломатов, это Израиль, пишет "Коммерсантъ". По его сведениям, израильские дипломаты прилетают в Израиль группами, получают первую дозу и возвращаются в страну пребывания. Три недели спустя они прилетают за второй дозой.

Хроника коронавируса. Февраль.

18
Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии17 февраля. В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат.16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 19 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Евросоюз МИД Спутник V EMA Израиль США Италия Джон Салливан Паскуале Терраччано коронавирус

Новости по теме

Новости

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Арестован застреливший ребенка через дверь житель Читы

Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

Мэр Тольятти подал в отставку после встречи с самарским губернатором

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');