"Ъ" узнал о сложностях с вакцинацией европейских дипломатов в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД предложил работающим в стране иностранным дипломатам бесплатно привиться от коронавируса "Спутником V", однако дипломаты из Евросоюза не спешат принять это предложение, пишет "Коммерсантъ". Опрос дипломатов показал, что сложности с вакцинацией носят, скорее, формальный характер.

Дипломаты из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, где разрешено использование препарата "Спутник V", соглашаются привиться в России. Некоторые дипмиссии для этого дают сотрудникам отгул, отмечает газета.

Привился "Спутником V" посол Италии Паскуале Терраччано. Однако в нескольких других европейских посольствах изданию рассказали на условиях анонимности, что дипломатам не запрещают ставить "Спутник V", но не рекомендуют это делать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА не одобрит этот препарат. По словам одного из дипломатов, врач при посольстве сказал, что если он привьется незарегистрированной в ЕС вакциной и у него начнутся тяжелые побочные явления, он не сможет лечиться по своей страховке.

В американской дипмиссии в Москве "Коммерсанту" сказали, что посол Джон Салливан не будет прививаться, поскольку "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России". The Washington Post со ссылкой на документы и источники 18 февраля написала, что отдельные американские дипломаты уже просили у российских чиновников разрешения привиться, поскольку не уверены, что американские вакцины до них дойдут в ближайшей перспективе.

Всего в России находятся около 12 000 дипломатов с семьями. О том, что МИД разослал в посольства и международные организации ноту с предложением привиться, изданию рассказали источники в нескольких дипмиссиях, а затем подтвердили на Смоленской площади.

Представитель МИД объяснил, что для успешной борьбы с эпидемией нужно привить как можно больше людей и что предлагать вакцинацию дипломатам принято в международной практике. Он добавил, что предоставляя иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения дипмиссиям безопасности.

В МИД также сказали, что проводится работа по вакцинации российских дипломатов, работающих за рубежом. При этом учитываются возможности доставлять российскую вакцину за границу и хранить ее в дипмиссии. В частности, российские дипломаты могут приехать в Россию в отпуск и привиться на родине.

Единственное государство, которое организовало вакцинацию всех своих дипломатов, это Израиль, пишет "Коммерсантъ". По его сведениям, израильские дипломаты прилетают в Израиль группами, получают первую дозу и возвращаются в страну пребывания. Три недели спустя они прилетают за второй дозой.