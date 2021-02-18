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Глава МИД Филиппин заявил, что доверит свою жизнь лишь "Спутнику V"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса COVID-19 является единственной, вызывающей у него доверие.

"Я прикладываю все усилия для доставки "Спутник V" (на Филиппины - ИФ). Она единственная, кому я доверю собственную жизнь. Ее обзор журналом The Lancet является исчерпывающим", - написал он в твиттере.

Также он напомнил, что и СССР, и наследовавшая ему РФ известны успешными разработками вакцин. "Тому, что россияне делают в этой области, предшествовало столетие великолепных исследований", - отметил министр.

В начале февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация "Спутника V" ожидается на Филиппинах, и если это произойдет в феврале, то небольшие поставки начнутся в апреле, а основные объемы - в мае-июне.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первым препаратом от новой инфекции, который сейчас используется в РФ для массовой вакцинации населения.

Помимо России, "Спутник V" зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ. Кроме того, препарат одобрили для применения в таких европейских странах, как Венгрия и Сербия.

2 февраля в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.

Хроника 09 января 2020 года – 18 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Теодоро Локсин Филиппины Спутник V Коронавирус

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