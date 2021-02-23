Зампред Еврокомиссии призвал к международному признанию сертификатов о вакцинации

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Государства-члены ЕС согласны, что сертификаты о вакцинации необходимы хотя бы в медицинских целях, и они могли бы быть инструментом регистрации вакцинированных людей для оценки кампаний вакцинации, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Отвечая на вопрос, как мог бы использоваться такой документ для совершения путешествий, он напомнил о международном сертификате вакцинации против желтой лихорадки - "желтой книжке", утвержденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для поездок в ряд стран.

"Но для массового использования, которое понадобится внутри ЕС, документ такого рода, учитывая частоту совершаемых путешествий, не будет пригодным", - сказал Шефчович во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Может быть, будет рассматриваться возможность "цифрового сертификата". Но что важно - это обеспечить хорошую координацию. Нам понадобится совместимая система, пригодная во всех государствах-членах ЕС, и мы высказываемся даже за достижение всемирной совместимости, что касается таких регистраций вакцинации, например, под эгидой ВОЗ, на мировом уровне", - объяснил зампред ЕК.

При этом он уточнил, что "это очень техническая, очень специальная" работа, которую нужно будет довести до успешного завершения с привлечением научной экспертизы.

"Важно отметить, что нет доказательств того, что вакцинированный человек не может быть инфицирован или тем более заразен"- сказал Шефчович, отвечая на аналогичный вопрос.

"То есть нет достаточных доказательств, что путешественники могут быть освобождены от карантина или тестов, так как были вакцинированы", - подчеркнул он со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Ситуация, допустил зампред ЕК, может измениться в дальнейшем, если будет достаточно доказательств эффективности вакцинации.

"Одно должно быть ясно: факт вакцинации не может быть предварительным условием для осуществления фундаментального права на свободу перемещения, которое гарантируется, если соблюдаются карантин и другие условия, как, например, тесты", - заявил Шефчович.