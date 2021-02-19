При пожаре в Кирове погибла опекун и четверо приемных детей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кирове ночью при пожаре погибла женщина, которая воспитывала родную дочь 13 лет и пять приемных детей. Спаслись девочки 13 и 8 лет, сообщили в областной прокуратуре.

Погибли четверо приемных детей - три брата и девочка 2017 года рождения, следует из сообщений надзорного ведомства и СКР.

"Погибли дети 2014, 2015, 2017, 2019 годов рождения и их опекун", - сказал представитель СК.

После пожара госпитализация потребовалась шести пострадавшим, среди них трое детей.

Пожар в деревянном четырехквартирном доме начался вскоре после полуночи. Пожарные вывели из дома 13 человек. В МЧС уточнили, что жильцы сначала пытались тушить огонь сами и поздно вызвали пожарных.

Уголовное дело о пожаре расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.