Возбуждено дело о гибели женщины и четверых детей при пожаре в Кирове

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кирове возбуждено дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме, сообщили в областном управлении СК. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Пожар в четырехквартирном деревянном доме на улице Бородулина произошел глубокой ночью. Пока, по данным СК, в здании нашли тела женщины 1973 года рождения и четверых детей.

Следователи допрашивают свидетелей. Чтобы выяснить причины пожара, будут назначены экспертизы.

В областном управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожар в доме полностью потушен.

В МЧС ранее сообщали, что из горевшего дома вывели 13 человек. Точных данных о погибших не было: в прокуратуре сообщали о гибели троих детей, источник "Интерфакса" говорил, что найдены трое погибших, а всего их могло быть пятеро. Еще шестерым потребовалась помощь врачей.