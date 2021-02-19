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Пять человек стали жертвами пожара в жилом доме в Кирове

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате пожара в четырехквартирном доме в Кирове, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в деревянном двухэтажном четырехквартирном доме на улице Бородулина. Погибли до пяти человек, включая двоих детей. Обнаружены тела троих погибших", - сказал собеседник агентства.

Еще шесть человек обратились за медпомощью, добавил он.

В региональном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что в результате пожара есть погибшие, их количество уточняется.

На сайте ведомства указано, что информация о пожаре поступила в 00:46 мск. В 01:30 мск он был локализован, в 02:00 мск - ликвидировано открытое горение. Продолжается проливка конструкций. Для тушения пожара привлечены восемь пожарных расчетов.

Следственные органы по факту пожара начали проверку, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР. Уточнить число погибших там пока также не смогли.

Киров

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