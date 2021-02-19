Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Пожар в жилом доме в Кирове Фото: МЧС России по Кировской области/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Развитию пожара в жилом доме в Кирове способствовало то, что жильцы пытались его потушить сами, не вызвав пожарных.

"Жильцы самостоятельно пытались потушить пожар на начальном этапе, не сообщив в пожарную охрану и не оповестив соседей", - сказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Подразделения прибыли на место уже через 8 минут после того, как поступила информация о пожаре, и на тот момент открытым огнем уже горели кровля, хозяйственные постройки и левая сторона дома (квартиры на первом и втором этажах), наблюдалось сильное задымление.

Спасатели эвакуировали 13 человек, для них открыли временного размещения на базе гостиницы.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Кирове в ночь на пятницу. В Минздраве региона "Интерфаксу" сообщили о госпитализации шести пострадавших: трех взрослых и трех детей.