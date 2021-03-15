Сбербанк продлил прием заявок от желающих купить "Евроцемент"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что продлил на неделю, до 22 марта, прием заявок на участие в торгах по покупке "Евроцемента".

"Сейчас у нас уже есть несколько претендентов на актив, некоторые из них не успели завершить необходимую проверку документации и попросили продлить срок запроса предложений. Мы заинтересованы в максимальном количестве участников и максимальной цене реализации активов, поэтому пошли навстречу инвесторам и продлили прием заявок на участие в конкурсе", - отметили в пресс-службе банка.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил, что консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" и начинает искать покупателей на этот актив. Переход прав собственности произошел в рамках урегулирования задолженности "Евроцемента" и по согласованию с предыдущим бенефициаром - Филаретом Гальчевым.

В январе 2021 года "Коммерсантъ" писал, что Сбербанк может продать "Евроцемент" или передать в управление структурам "Базового элемента" Олега Дерипаски.

19 февраля стало известнго, что банк планирует продать "Евроцемент" и долг компании перед ним в два этапа. На продажу, в частности, выставлены 100% головной компании группы - GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

Первый этап должен был пройти с 18 февраля до 15 марта 2021 года, в ходе него принимаются заявки от потенциальных инвесторов с указанием цены. Итоги этого этапа планировалось подвести в течение 7 календарных дней (теперь до 29 марта). В результате будет сформирован перечень участников, которые продолжат борьбу за актив на следующем этапе.

Торги будут назначены по итогам сбора предложений от инвесторов, они и станут вторым этапом продажи.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.