Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Сбербанк продлил прием заявок от желающих купить "Евроцемент"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что продлил на неделю, до 22 марта, прием заявок на участие в торгах по покупке "Евроцемента".

"Сейчас у нас уже есть несколько претендентов на актив, некоторые из них не успели завершить необходимую проверку документации и попросили продлить срок запроса предложений. Мы заинтересованы в максимальном количестве участников и максимальной цене реализации активов, поэтому пошли навстречу инвесторам и продлили прием заявок на участие в конкурсе", - отметили в пресс-службе банка.

Сбербанк в октябре 2020 года объявил, что консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" и начинает искать покупателей на этот актив. Переход прав собственности произошел в рамках урегулирования задолженности "Евроцемента" и по согласованию с предыдущим бенефициаром - Филаретом Гальчевым.

В январе 2021 года "Коммерсантъ" писал, что Сбербанк может продать "Евроцемент" или передать в управление структурам "Базового элемента" Олега Дерипаски.

19 февраля стало известнго, что банк планирует продать "Евроцемент" и долг компании перед ним в два этапа. На продажу, в частности, выставлены 100% головной компании группы - GFI Investments Limited и 4% швейцарской Eurocement Holding AG, а также требования Сбербанка к ГК "Евроцемент" в полном объеме и требования "Сбербанк инвестиции" к GFI Investments по двум договорам цессии. Размер требований в конкурсной документации не раскрывается.

Первый этап должен был пройти с 18 февраля до 15 марта 2021 года, в ходе него принимаются заявки от потенциальных инвесторов с указанием цены. Итоги этого этапа планировалось подвести в течение 7 календарных дней (теперь до 29 марта). В результате будет сформирован перечень участников, которые продолжат борьбу за актив на следующем этапе.

Торги будут назначены по итогам сбора предложений от инвесторов, они и станут вторым этапом продажи.

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

Евроцемент Груп Сбербанк Базэл Олег Дерипаска Филарет Гальчев

Новости по теме

Новости

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');