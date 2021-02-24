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Матвиенко пожаловалась на силиконовый вкус укропа из импортных семян

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сельское хозяйство России сохраняет высокую завимость от импорта, и теперь даже укроп, который выращивают из иностранных семян, не пахнет и имеет силиконовый вкус, пожаловалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"К сожалению, по-прежнему сохраняется очень высокая импортная зависимость по многим видам сельхозкультур. Даже укроп, петрушку, салат мы выращиваем из зарубежных семян. Когда был наш отечественный укроп, был такой запах мощный, такой вкус. А сейчас - силиконовый вкус, и укроп даже не пахнет", - сказала она и добавила, что "всё это - не уровень аграрной державы".

Спикер напомнила, что в Госдуму внесен долгожданный законопроект о семеноводстве, и сенаторы будут активно способствовать его принятию, однако только этого документа для решения проблемы будет недостаточно.

В Минсельхозе ранее отмечали, что российский агропром обеспечен семенами отечественной селекции на 62,7%.

В ведомстве разработали законопроект об обороте семян, который правительство внесло в Госдуму 19 февраля. Предполагается, что его принятие поможет улучшить качество семян и обеспечит рынок качественным посевным материалом.

В документе определены базовые понятия и регламентированы основные процессы, связанные с производством, реализацией и хранением семян. Он, в частности, предусматривает создание федеральной информационной системе, через которую производители смогут узнавать, есть ли на рынке нужные им качественные семена, подходящие для конкретных климатических условий.

Валентина Матвиенко Михаил Мишустин Госдума Правительство Минсельхоз

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