Руководители подразделений "Норникеля" получат предостережения из-за обрушения на фабрике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Норильска вынесет предостережение руководству подразделений "Норильского никеля" после обрушения на обогатительной фабрике, сообщил в эфире "Россия 24" прокурор города Владимир Большунов.

"Уже сегодня вызваны все руководители структурных подразделений "Норильского никеля" для объявления предостережения о недопустимости нарушений промышленной безопасности. Кроме этого, будут приняты и другие меры реагирования в отношении виновных должностных лиц", - сказал он.

По его словам, прокуратура продолжает проверку, по результатам которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль прокуратурами Норильска и Красноярского края.

Ранее сообщалось, что 20 февраля в 4:15 по местному времени на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи.

В пресс-службе управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что о возможности обрушения здания было известно заранее. "Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи", - отметили в управлении.

По данным СКР, под завалами могли находиться восемь человек, двое их них спаслись самостоятельно. Спасатели достали четверых пострадавших, один из которых позже скончался в машине скорой помощи. Один человек погиб, его тело нашли под завалами. Продолжаются поиски еще одного рабочего. В Минздраве региона сообщали, что пятеро пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).