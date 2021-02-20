Дефекты были обнаружены в здании цеха фабрики в Норильске перед обрушением

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильского обогатительной фабрики перед обрушением обнаружили дефекты, сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии

"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи. По неустановленной на данный момент причине произошло обрушения части здания на площади около 1000 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что рано утром в субботу галерея одного из цехов обрушилась на горно-обогатительной фабрике в Норильске. По данным СКР, под завалами могут находится 8 человек, двое спаслись самостоятельно. Четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине "скорой". Еще одного нашли под завалами мертвым. В настоящее время поиски остальных продолжаются.

В спасательных работах участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура, по данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха.