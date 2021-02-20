Котировки "Норникеля" упали на 4,5% после аварии на фабрике

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Котировки ГМК "Норильский никель", начавшие снижаться с самого начала дня, ускорили падение на "Московской бирже" и теряют уже 4,5% (опустившись до 26 828 рублей за штуку) на новостях об аварии на горно-обогатительной фабрике в Норильске. Предприятие входит в дочернюю структуру "Норникеля" "Медвежий ручей".

Ранним утром 20 февраля при ремонте рухнули здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Погибли три человека, еще трое получили травмы.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что причиной аварии стали грубые нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности, которые допустили руководители фабрики. Бизнесмен напомнил, что в ближайшие 5 лет "Норникель" запланировал около 100 млрд рублей инвестиций в промышленную безопасность.

Норильская обогатительная фабрика - одна из двух обрабатывающих площадок "Норникеля" на Таймыре, уступающая основной Талнахской фабрике. Норильская фабрика с 2016 года входит в ООО "Медвежий ручей", дочернюю компанию "Норникеля", наряду с другими активами, составляющими так называемый Южный кластер: северная часть полиметаллического месторождения "Норильск-1", рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей", Норильская обогатительная фабрика, хвостохранилище N1 и хвостохранилище "Лебяжье". Норильская обогатительная фабрика перерабатывает вкрапленные руды месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.

Норильская фабрика перерабатывает порядка 7 млн тонн руды из 18 млн тонн, поступающих в обработку на Таймыре. "Норникель" планирует модернизировать фабрику, увеличив мощность на 3 млн тонн.