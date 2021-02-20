Институт Чумакова планирует вывести свою вакцину на мировой рынок

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что планирует вывести новую вакцину от коронавируса "КовиВак" на мировой рынок.

"После удовлетворения потребности (в вакцинах от коронавируса в РФ - ИФ), надеюсь, что в течение года совместными усилиями мы все-таки добьемся коллективного иммунитета, мы предполагаем выйти на международные рынки", - сказал он в субботу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина об обращении вакцин.

"Мы единственный институт, который имеет преквалификацию", - подчеркнул он.

Ишмухаметов также сообщил, что его центр планирует производить по 0,5 млн доз "КовиВака", в концу года объем производства может быть удвоен и составит 20 млн доз.

"Порядка месяца нам нужно на контроль качества, после этого в гражданский оборот поступит упомянутое вами количество образцов. Далее мы предполагаем, что где-то порядка полумиллиона (доз) в месяц мы будем уже производить, и это пессимистичный сценарий",- заявил Ишмухаметов.

По его словам, в течение двух месяцев технология производства будет проверяться, после чего объемы производства могут быть увеличены.

"Я уверен в том, что в последующем мы увеличим эти объемы. Мы ждем модернизации в апреле месяце. Полагаю, что эта цифра может быть увеличена к концу года: обещаемые нами 10 млн могут даже удвоиться",- отметил он.

Ранее в субботу Мишустин сообщил о регистрации "КовиВака", которая стала третьей одобренной в РФ вакциной от коронавируса. Премьер также сказал, что в середине марта в гражданский оборот поступит 120 тыс. доз "КовиВака".

По словам Ишмухаметова, расширение производства возможно как за счет увеличения количества цехов на площадке центра им. Чумакова, так и за счет организации полного цикла производства на сторонних площадках, в том числе частных инвесторов. Соответствующие предложения, по его словам, он представит.

Как сообщалось, после получения регистрации запланирована третья фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцах, параллельно вакцина будет поступать в гражданских оборот. Ранее замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что в марте в гражданский оборот должно поступить 100 тыс. доз вакцины "КовиВак".

Три российские вакцины от коронавируса

Вакцина-кандидат центра им.Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи - "Спутник V". По данным замгендиректора центра им. Гамалеи Дениса Логунова, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек.

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.