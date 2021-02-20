Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 20.02В России 4 151 984+12 953В мире 110 725 024+418 994

Вакцину "ЭпиВакКорона" для пожилых введут в оборот до конца февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, будет доступна для людей старше 60-ти лет в рамках гражданского оборота уже до конца февраля, считает директор центра Ринат Максютов. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

Клинические исследования вакцины на пожилых завершились, в них участвовали 150 добровольцев. По словам Максютова, у 94% испытуемых выработался иммунитет к коронавирусу.

В инструкцию к вакцине скоро внесут соответствующие изменения.

Максютов напомнил, что в "Векторе" рассчитывают, что препарат "ЭпиВакКорона" будет обеспечивать иммунитет к коронавирусу на год.

"Последняя точка 1-2 фазы на 100 добровольцах - 18 мая, 9 месяцев после первой иммунизации, когда проверим поствакцинальный иммунитет" - рассказал он.

В феврале, по его словам, будет выпущено 500 000 доз этой вакцины, в марте - 1,5 млн, а в дальнейшем в "Векторе" рассчитывают выпускать до 5 млн доз в месяц.

Когда внутренняя потребность в вакцине будет удовлетворена, в "Векторе" намерены рассмотреть варианты по ее экспорту, добавил Максютов.

Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V". "ЭпиВакКорона" зарегистрирована, но ее массовое производство еще не запущено.

Хроника коронавируса. Февраль.

19
Власти Гонконга ослабляют меры социального дистанцирования впервые с начала четвертой волны COVID-19. На фото: дезинфекция спа-центра в Гонконге.18 февраля. Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии.17 февраля. В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат.16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Власти Гонконга ослабляют меры социального дистанцирования впервые с начала четвертой волны COVID-19. На фото: дезинфекция спа-центра в Гонконге.
Хроника 09 января 2020 года – 20 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Вектор ЭпиВакКорона Роспотребнадзор коронавирус Ринат Максютов

Новости по теме

Новости

"Вектор" готов приступить к созданию вакцины от нового штамма птичьего гриппа

"Вектор" готов приступить к созданию вакцины от нового штамма птичьего гриппа

Руководство ТГК-2 и "Архоблэнерго" заподозрили в злоупотреблении и сокрытии денег

Песков счел, что реальный срок для Навального не повлияет на политическую жизнь РФ

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Вице-премьер Борисов предложил оборонным предприятиям выходить на биржи

Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО в Белгородскую колонию

Котировки "Норникеля" упали на 4,5% после аварии на фабрике

Тела еще двух рабочих обнаружены под завалами на фабрике в Норильске

Тела еще двух рабочих обнаружены под завалами на фабрике в Норильске

В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

Потанин объяснил ЧП на фабрике в Норильске нарушением мер безопасности

Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');