Вакцину "ЭпиВакКорона" для пожилых введут в оборот до конца февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, будет доступна для людей старше 60-ти лет в рамках гражданского оборота уже до конца февраля, считает директор центра Ринат Максютов. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

Клинические исследования вакцины на пожилых завершились, в них участвовали 150 добровольцев. По словам Максютова, у 94% испытуемых выработался иммунитет к коронавирусу.

В инструкцию к вакцине скоро внесут соответствующие изменения.

Максютов напомнил, что в "Векторе" рассчитывают, что препарат "ЭпиВакКорона" будет обеспечивать иммунитет к коронавирусу на год.

"Последняя точка 1-2 фазы на 100 добровольцах - 18 мая, 9 месяцев после первой иммунизации, когда проверим поствакцинальный иммунитет" - рассказал он.

В феврале, по его словам, будет выпущено 500 000 доз этой вакцины, в марте - 1,5 млн, а в дальнейшем в "Векторе" рассчитывают выпускать до 5 млн доз в месяц.

Когда внутренняя потребность в вакцине будет удовлетворена, в "Векторе" намерены рассмотреть варианты по ее экспорту, добавил Максютов.

Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V". "ЭпиВакКорона" зарегистрирована, но ее массовое производство еще не запущено.