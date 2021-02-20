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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:17Заразились
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В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек

В России коронавирус обнаружен еще у 12 953 человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 953 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

С начала года в РФ идет постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, значения третьей недели февраля соотносятся с серединой октября 2020 года, но в тот период шел рост числа случаев заражения.

В Москве по-прежнему фиксируется наибольшее число случаев заражения коронавирусом, при этом их количество также снизилось по сравнению с концом прошлого года и соотносится с данными сентября. За сутки зарегистрировано 1 623 новых случая COVID-19, 58 пациентов скончались, 2 041 выписаны по выздоровлении.

В целом по России за минувшие сутки из больниц выписаны 17 484 человека, было подтверждено 480 летальных исходов.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 151 тыс. 984 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 82 876 умерших и 3 млн 697 тыс. 433 выписанных.

Еще 1 092 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 690 - в Московской области, 413 - в Нижегородской области, 337 - в Воронежской области, 315 - в Ростовской области, 290 - в Самарской области, 245 - в Иркутской области, 240 - в Пермском крае, 233 - в Челябинской области, по 219 - в Саратовской и Свердловской областях.

Кроме того, 217 случаев зафиксированы в Вологодской области, 197 - в Волгоградской области, 190 - в Пензенской области, 184 - в Ленинградской области, 180 - в Красноярском крае, 171 - в Архангельской области, по 162 - в Ярославской области, Краснодарском крае. 160 - в Карелии, 153 - в Тверской области, 152 - в Ставропольском крае, 151 - в Алтайском крае, 150 - в Курской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

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