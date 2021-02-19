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Главврач больницы в Коммунарке заявил о минимальном числе повторных заражений COVID

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Повторные случаи заболевания COVID-19 есть, но их мало, сказал главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Такие (случаи - ИФ) есть, но они пока единичны. Поймал себя на мысли: может быть, поэтому мы их и не видим, потому что они не госпитализируются, протекая легко", - сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что у тех пациентов, которые попадали в больницу повторно, инфекция протекала в средней степени тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации.

Проценко добавил, что в городской клинической больнице №40 сейчас проходят лечение 600 пациентов с COVID-19, из них каждый третий находится в реанимации.

Главврач больницы №40 также рассказал, что учреждение принимает участие в одном из стартапов по разработке алгоритма, который позволяет распознавать COVID-19 по кашлю.

"В одном из таких стартапов участвует наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов", - отметил Проценко.

По его словам, база данных, собранная в больнице, позволяет сопоставлять характер кашля с лабораторными исследованиями и с данными КТ для того, чтобы найти корреляцию.

Москва Денис Проценко коронавирус

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